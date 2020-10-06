أعلنت رئيسة إثيوبيا سهلورق زودي، (الإثنين)، أن سد النهضة الذي شيدته بلادها على النيل الأزرق، سيبدأ توليد الكهرباء في غضون 12 شهرا، وذلك بالتزامن مع حظر أديس أبابا الطيران فوق السد «لاعتبارات أمنية».

وقالت الرئيسة سهلورق زودي في كلمة أمام البرلمان: «هذا العام سيكون العام الذي سيبدأ فيه سد النهضة الإثيوبي العظيم في توليد الكهرباء من توربينين».

من جانبه، قال رئيس هيئة الطيران المدني الإثيوبية وسينيله هونيجناو إن البلاد حظرت الطيران فوق السد الضخم «لاعتبارات أمنية». وأوضح أنه تم حظر مرور جميع رحلات الطيران «لتأمين السد».