أعلنت رئيسة إثيوبيا سهلى ورق زودي اليوم (الإثنين)، أن بلادها ستبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة خلال الأشهر الـ12 القادمة.ويتوقع أن يصبح هذا السد الكبير الذي يُعد مصدر توتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى منذ 2011 أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.وفي حين ترى أديس أبابا أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، فإن القاهرة تراه تهديداً حيوياً لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدراً لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.وخلال الأشهر الماضية، تصاعد الخلاف بشأن هذا الملف مع مواصلة إثيوبيا أعمالها وملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.