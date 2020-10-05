أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة (المراقبون الدوليون)، عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي في عدد من مديريات محافظة الحديدة.وطالبت البعثة في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه اليوم (الإثنين)، كل الأطراف بوقف التصعيد لتجنب دوامة العنف التي ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية و الخسائر في الأرواح و الدمار. وشددت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى الآليات المشتركة التي تم إنشاؤھا على مدى العامين الماضيين لتجنب تعريض السكان والقدرة على إيصال المساعدات الإنسانية ودراء المزيد من الخطر.وكان المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابع للجيش الوطني اليمني، أعلن اليوم تصدي القوات المشتركة لهجوم واسع شنته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على شرق مديرية الدريهمي الواقعة جنوب محافظة الحديدة.ونقل المركز عن مصدر عسكري ميداني قوله: إن المليشيات الحوثية شنت هجوماً مسلحاً واسعاً مستخدمة الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية اليوم لكن قواتنا تصدت له بكل بسالة وحزم»، موضحاً أن الجيش كبد الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح وشوهد عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا فيما فر البقية يجرون أذيال الهزيمة والإنكسار.ولفت إلى أن الهجوم يأتي ضمن التصعيد الحوثي المتواصل والهجمات اليومية المستمرة منذ ثلاثة أيام والتي أوقعت مئات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا بينهم القيادي الميداني المكنى بـ«أبو حسين الكبسي» الذي قتل مع عشرات من المسلحين خلال الساعات الماضية في شمال مديرية حيس.