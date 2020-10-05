كشفت مصادر مقربة من اجتماعات بوزنيقة المغربية أن الليبيين اتفقوا على أن يعود منصب محافظ البنك المركزي إلى إقليم برقة، وهو أحد المناصب السيادية، كما اتفقوا على أن يعود منصب نائب المحافظ إلى إقليم طرابلس.وأكدت المصادر أن المفاوضات السياسية في المغرب هي من مسارات التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وتهدف إلى التوصل لتوحيد المؤسسات والمصالح العليا لليبيا.ويشهد الملف الليبي بالتزامن مع مباحثات بوزنيقة المغربية حراكا إقليميا ودوليا مكثفا للتوصل إلى اتفاق سلام جديد ينهي سنوات الحرب في ليبيا.ويُعقد اليوم في برلين مؤتمر دولي حول ليبيا بتنظيم ألماني بالتعاون مع الأمم المتحدة. المؤتمر الذي يأتي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سيعقد عبر دائرة تلفزيونية لمدة ساعتين. وتشارك في الاجتماع الدول التي شاركت في مؤتمر برلين ودول جوار ليبيا الست، إضافة إلى دول لجنة المتابعة مثل سويسرا وهولندا.وأوضحت الخارجية الألمانية أن هدف المؤتمر هو الدفع لتطبيق قرارات مؤتمر برلين، مشيرة إلى وجود إشارات إيجابية يجب البناء عليها، خصوصا بعد المحادثات التي استضافتها مونترو السويسرية.