أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن المعركة ضد الإرهاب ما زالت مستمرة، مشدداً على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية وتعزيز الأمن في العراق.وأفاد بيان رئاسي اليوم (الاثنين)، بأن صالح استقبل رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبدالأمير يارالله، وأكد ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وحماية البنايات والمراكز الحكومية والبعثات الدبلوماسية، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون، ومواجهة الإرهابيين، ومنع الأعمال الخارجة عن القانون.ودعا إلى ضرورة تعزيز قدرات القوات الأمنية تدريباً وتسليحاً، وتطوير إمكاناتها القتالية، والتنسيق الأمني المشترك في مجابهة التحديات، وسد الثغرات الأمنية، كما حصل في المعارك ضد داعش بعد تحقيق قوات الجيش انتصارات كبيرة على الإرهابيين وتحرير المدن من براثنهم.