يبدو أن قنبلة ناقلة النفط «صافر» على وشك نزع فتيلها بعد تسرب بشكل جزئي من الخزان العائم في البحر الأحمر، وفقا لصحيفة «البيان» الإماراتية، التي نقلت عن مصادر في عددها الصادر (الأحد)، أن المباحثات بين الأمم المتحدة وجماعة «أنصار الله» الحوثية بشأن صيانة الخزان وتفريغه، «تعثرت بسبب تعنت الجماعة».

وذكرت «البيان» أن «تسربا نفطيا حدث في الخزان العائم في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، وأن كمية كبيرة من المياه تسربت لإحدى غرف الخزان الـ34، التي يوجد بها أكثر من مليون برميل من النفط الخام».

وبينت أن «بقعة نفطية كبيرة تشكلت في المنطقة المجاورة للخزان»، مضيفة أن «لقاء افتراضيا عقد بين ممثلي الحوثيين ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن بدء صيانة الخزان».