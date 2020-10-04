قصفت طائرات أمريكية مقرات اللواء 19 التابع لمليشيا الحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية، بعد منتصف الليلة الماضية، بحسب ما أعلنت شبكة «روداوو» الكردية اليوم (الأحد).ووفقا للشبكة، فإن الضربات استهدفت 5 مواقع تخزين أسلحة تابعة لمليشيا كتائب «حزب الله» العراقي الموالية لإيران.ورجح المرصد السوري، حصول غارات على اللواء 19 التابع للحشد على الحدود السورية العراقية، فيما أكد التحالف الدولي، أن غارات استهدفت مواقع لداعش في البادية السورية.من جهتها، نفت قيادة عمليات الأنبار لمليشيا الحشد الشعبي تعرض قطعاتها المرابطة على الحدود العراقية السورية إلى ضربة جوية أمريكية، بحسب ما نشرته وسائل إعلام.وكانت وسائل إعلام كردية أفادت باستهداف طائرات أمريكية مقرات للواء 19 بمليشيا الحشد الشعبي في الأنبار بعد منتصف ليلة أمس، مضيفة أن الضربات استهدفت 5 مواقع تخزين أسلحة تابعة لمليشيا كتائب حزب الله.من جهة أخرى، اعتقلت السلطات العراقية مسؤول ما يسمى جهاز استخبارات داعش ومعاونه ببغداد، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية على «تليغرام» اليوم.