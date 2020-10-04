أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في سورية والعراق، التزامه بضرورة هزيمة فلول التنظيم الإرهابي في البلدين المجاورين.وقال المتحدّث باسم التحالف الكولونيل واين مارتو في تصريحات اليوم (الأحد): «سنواصل تقديم الدعم الضروري لشركائنا المحليين -في إشارة إلى قوات سورية الديمقراطية والجيش العراقي وقوات البيشمركة- لضمان نجاح هزيمة تنظيم داعش بالكامل، في كلٍّ من سورية والعراق»، موضّحاً أن «مدّة بقاء التحالف في البلدين تتوقف على الظروف المحيطة».وأفاد بأن دعم التحالف ومساعدته لشركائه سيتواصل «وفقاً للظروف المتغيّرة في الميدان على الأرض حتى تحقيق القضاء الكلي على التنظيم وإنهائه».وأعلن المتحدّث باسم التحالف: «نعمل في بيئة عملياتٍ معقّدة ونتوقع أن تلتزم موسكو ببروتوكولات حلّ النزاع المتفق عليها ثنائياً، وأن تتجنب أي عملٍ استفزازي ضدّنا»، في إشارة منه لمحاولات القوات الروسية لمنع مدرّعات التحالف من المرور بطرقٍ كانت تتواجد فيها شمال شرقي سورية.