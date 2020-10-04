كشف المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي اليوم (الأحد)، تعرض 1579 معلماً للقتل على أيدي مسلحي مليشيا الحوثي خلال السنوات الست الماضية.وأوضح اليناعي في تصريحات صحفية، أن 81 من القتلى التربويين هم من مديري المدارس والإداريين، فيما البقية البالغ عددهم 1499 قتيلا من فئة المعلمين، وأفاد بأن النقابة وثقت 14 حالة وفاة لتربويين ماتوا تحت التعذيب في أقبية سجون الحوثي بمحافظات صنعاء والحديدة وحجة وصعدة.ولفت إلى أن 2642 تربويا تعرضوا لإصابات مختلفة بنيران مليشيا الحوثي، نتج عن بعضها إعاقات مستديمة، مؤكدا أن عدد الجرحى من الإداريين التربويين كان 127، فيما بلغ عدد المعلمين المصابين 2515 معلما.وأكد اليناعي أن النقابة وثقت 621 حالة لتربويين قامت مليشيا الحوثي باعتقالهم وإخفاء 36 منهم قسريا، مبيناً أن الحديدة تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد التربويين المحتجزين بواقع 126 معتقلا، تليها ذمار بعدد 113، ثم أمانة العاصمةصنعاء بـ98.وأعلن أن 20.142 تربويا تركوا منازلهم ومدارسهم في مناطق سيطرة الحوثيين ونزحوا منها إلى المناطق المحررة وإلى خارج اليمن. وناشد المجتمع الدولي توفير حماية قانونية قوية للتربويين اليمنيين الذين يتعرضون منذ 6 سنوات للقتل والتعذيب والاختطاف والتهجير على أيدي مليشيا الحوثي، لافتا إلى أنه لا يمكن تحقيق حماية كاملة للتربويين وإعادة بناء التعليم في اليمن إلا من خلال نظام دعم إقليمي وعالمي.