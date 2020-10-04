أقر نظام الملالي مجددا بفشله في مواجهة وباء كورونا، وأعلنت محافظة طهران، إجراءات إغلاق جزئية على بعض الأماكن العامة لمدة أسبوع، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في ظل تزايد حالات الإصابة بالفايروس الفتاك.وتشمل عمليات الجامعات والمراكز التربوية والمساجد وصالات السينما والمتاحف وقاعات الزفاف وصالونات التجميل وصالات التدريب الرياضي والمقاهي وحدائق الحيوانات وأحواض السباحة. وخلال هذه الفترة الزمنية، لن تقام صلوات الجمعة أو «الأحداث والمؤتمرات الثقافية والاجتماعية».وجاء الإعلان عن تلك الخطوة في يوم كشف رئيس النظام حسن روحاني أن السلطات ستتشدد في معاقبة أولئك الذين لا يلتزمون بالبروتوكولات الصحية الموضوعة لمواجهة كوفيد-19.وتعد إيران أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تأثرا بجائحة كوفيد-19، وأعلنت (الخميس) تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ كشف أولى الحالات في فبراير.وأتت إجراءات الإغلاق الجديدة في أعقاب إعلان وزارة الصحة تسجيل عدد قياسي من الإصابات اليومية، مع 3825 خلال 24 ساعة. وكان الرقم السابق 3712 إصابة، وأعلن عنه في 22 سبتمبر.وفي أحدث الأرقام الرسمية، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ولا سيما سادات لاري، أمس السبت، تسجيل 3523 إصابة و179 وفاة في الساعات الـ24 الماضية. وبذلك، ارتفع العدد الاجمالي للوفيات في إيران جراء كوفيد-19 إلى 26.746، وعدد الإصابات إلى 468.119.