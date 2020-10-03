غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (السبت) من داخل مستشفى «والتر ريد» العسكري في ولاية ماريلاند، حيث يتلقى العلاج بعد تأكد إصابته بفايروس «كورونا» المستجد.



وقال ترمب في تغريدته: «أشعر أنني بخير بمساعدة الفريق الطبي.. حققنا تقدماً هائلاً في مواجهة كورونا خلال 6 أشهر». وأكد ترمب عبر «تويتر»، أن الولايات المتحدة بحاجة لحزمة تحفيز اقتصادية بعد جائحة «كورونا»، داعياً لتبني خطة دعم للاقتصاد الأمريكي.



من جانبه، أكد طبيب البيت الأبيض شون كونلي، أن ترمب ليس بحاجة لأجهزة التنفس الاصطناعي، موضحاً أن الرئيس الأمريكي بدأ في تناول عقار «ريمديسيفر» المضاد لفايروس «كورونا».