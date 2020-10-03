طالبت «جمهورية قرة باغ» غير المعترف بها اليوم (السبت)، المجتمع الدولي للاعتراف باستقلالها، معتبرة أن ذلك يمثل الآلية الفعالة الوحيدة لاستعادة السلام والأمن في المنطقة.وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: «ندعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف باستقلال «جمهورية أرتساخ» (التسمية الأرمينية لقرة باغ) لضمان حق مواطنيها في الحياة والتنمية السلمية وفي ظل الظروف الحالية يعتبر الاعتراف الدولي بـ «أرتساخ» هو الآلية الفعالة الوحيدة لاستعادة السلام والأمن في المنطقة». ورحبت بجهود رؤساء الدول المشاركة في مجموعة مينسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمجتمع الدولي بشكل عام، التي تهدف إلى وضع حد فوري للعدوان المسلح من جانب أذربيجان وخفض التوتر.ولفت إلى أن «جميع مطالب المجتمع الدولي والنداءات يرفضها التحالف الثلاثي لتركيا وأذربيجان والمنظمات الإرهابية» متهماً باكو بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والأعراف والأحكام التي يتم اتباعها في النزاعات المسلحة.واتهم القوات الأذربيجانية-التركية بأنها تستهدف بشكل متعمد المدن والقرى والمنشآت المدنية، وإن ذلك أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين.