تمكنت الشرطة الألمانية اليوم (السبت)، من إبطال مفعول عبوة مريبة عثر عليها على متن قطار إقليمي الليلة الماضية، قرب مدينة كولونيا غرب البلاد. وأوضحت في بيان: أنه لا يمكن الإدلاء بمعلومات عن الخطر المحتمل إلا بعد تقييم خبراء الشرطة الجنائية بالولاية.وأفادت صحيفة «بيلد»، أن العبوة عبارة عن قنبلة بدائية الصنع كان من الممكن أن تحدث إصابات خطيرة، مضيفة أن أحد عمال النظافة عثر عليها داخل صندوق من الكرتون مخبأ بإحدى مقصورات القطار.وذكرت الصحيفة أن الكلاب المدربة التابعة للشرطة الاتحادية قادت الخبراء إلى مكان العبوة، وقام أفراد من القوات الخاصة بفحص الصندوق بالأشعة، قبل إبطال مفعولها في الموقع.ونقلت الصحيفة عن محققين قولهم: إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت القنبلة هجوماً إرهابياً فاشلاً أو محاولة للتهديد والابتزاز.وتزامنت الحادثة مع احتفال ألمانيا بذكرى مرور 30 عاماً على إعادة توحيدها.