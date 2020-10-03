قتل 15 شخصاً وأصيب أكثر من 30 آخرين اليوم (السبت)، في انفجار سيارة مفخخة في منطقة غني خيل ولاية ننغرهار، شرق أفغانستان.ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن مسؤولين في السلطة المحلية قولهم: إن سيارة مفخخة انفجرت قرب المجمع الذي يقيم فيه حاكم الولاية، وأضافوا أن المسلحين حاولوا اقتحام منزل حاكم الولاية، لكن القوات الأمنية تصدت لهم.ولفت المسؤولون إلى أن الانفجار تسبب أيضاً في سقوط قتلى مدنيين، فيما قال متحدث باسم حاكم الإقليم في تصريحات صحفية، إن عدداً من المهاجمين قتلوا أثناء محاولتهم الدخول إلى مبني بلدية المنطقة.