فاقمت عرقلة مليشيا الحوثي وصول المساعدات الدوائية إلى محتاجيها من خطر الإصابة بشلل الأطفال في اليمن. وبحسب إدارة مخيمات النازحين في محافظة حجة، يوجد أكثر من 1200 أسرة نازحة في مديريات ميدي وحيران وحرض، تعيش أوضاعاً إنسانية صعبة نتيجة حركة النزوح المتواصلة، والحصار المستمر من قبل الحوثيين، والمعارك الدائرة بين الجيش اليمني والمليشيا منذ أكثر من خمسة أعوام.ويواجه عدد كبير من الأطفال في هذه المناطق، خطر الإصابة بمرض شلل الأطفال، بسبب عدم وصول اللقاحات منذ أكثر من عامين. وقال مدير مكتب الصحة بمديرية حيران في حجة طارق هبة: لدينا أكثر من 2900 طفل لم يحصلوا على اللقاحات الخاصة بشلل الأطفال وغيرها من الأمراض الوبائية.فيما حذر مسؤول حكومي يمني، من عودة ظهور مرض شلل الأطفال في اليمن بعد 14 عاماً من الإعلان عن خلو البلاد منه. وقال الوكيل المساعد لوزارة الصحة عبدالرقيب الحيدري على «تويتر»، إن مرض شلل الأطفال عاود الظهور في كل من محافظتي صعدة وحجة، متهماً الحوثيين بمنع لقاح شلل الأطفال عن المحافظتين.