نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يشارك وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام النهائي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، المقرر إقامته بمدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان يوم غدٍ السبت 1442/2/16 الموافق 3 أكتوبر 2020.

يذكر أنه سيبدأ بعدها مباشرةً زياراتٍ رسميةً لكلٍّ من تشاد والنيجر ومالي وموريتانيا وبوركينافاسو، يلتقي خلالها رؤساء تلك الدول ووزراء خارجياتها وكبار المسؤولين، وذلك في إطار تطوير وتعزيز علاقات المملكة الثنائية معها.