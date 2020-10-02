أعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي اليوم (الجمعة)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا بخير وصحة جيدة، مؤكداً أنه سيواصل عمله وأداء واجباته دون انقطاع خلال خضوعه للحجر الصحي، بعدما ثبتت إصابتهما بفايروس كورونا.وتوقع كونلي أن يقوم الرئيس بمهماته دون انقطاع أثناء تعافيه. وكتب في مذكرة جرى توزيعها على الصحافة «الرئيس والسيدة الأولى حالتهما الصحية جيدة حالياً، ويعتزمان البقاء في البيت الأبيض خلال النقاهة». فيما أفاد وزير الخارجية مايك بومبيو، بأنه يتابع مجريات العمل كالمعتاد. وأعرب عن أمله بالشفاء العاجل للرئيس ترمب، لافتاً إلى أنه لم يتخذ أي قرار بعد بشأن مخططات سفره إلى آسيا، لكنه قد يعيد النظر فيها كإجراء احترازي بعد إعلان إصابة ترمب وزوجته.وقال بومبيو للصحفيين على متن رحلته من روما إلى دوبروفنيك في كرواتيا: «تحدثت مع مكتب نائب الرئيس هذا الصباح، ونحن نتعامل مع تلك المسألة بكل وضوح وجدية». وكشف أنه أجرى وزوجته اختباراً، وقد أتت النتيجة سلبية على متن الطائرة قبل 20 دقيقة من الهبوط في دوبروفنيك. وأوضح أنه رأى ترمب شخصياً في 15 سبتمبر.في غضون ذلك، قال مسؤول في البيت الأبيض، إن عملية تتبع المخالطين للرئيس جارية. كما أصدر البيت الأبيض جدولاً زمنياً جديداً لأنشطة ترمب اليوم لم يتضمن زيارته المقررة لفلوريدا.