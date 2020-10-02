من المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة) رفع القيود الأوروبية التي كانت مفروضة قبل سنوات عدة على ودائع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني السابق نوري أبوسهمين.وقال 3 دبلوماسيين مطلع سبتمبر الماضي، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من قائمته السوداء للعقوبات لتشجيع جهود السلام وضمان أن يلعب البرلمان دوراً محورياً في أي تسوية يتم التفاوض عليها.وأدرج الاتحاد عقيلة على القائمة السوداء منذ 2016، متهما إياه بعرقلة جهود السلام. لكن الدبلوماسيين قالوا إنه بات الآن شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين طرفي الصراع الليبي.وأضاف مصدر أوروبي مطلع، أن قائمة العقوبات تخضع لمراجعة دورية كل 6 أشهر، وتتزامن بالنسبة للشخصيات الليبية في مطلع أكتوبر المقبل. وأكد أن الدافع السياسي توفر الآن لرفع تلك القيود بعد أن أصبح صالح محاوراً أساسياً في مساعي البحث عن حل سلمي.وكان الاتحاد الأوروبي جدد عقوباته التي فرضها منذ أبريل 2016 على شخصيات ليبية عدة، وشملت العقوبات «تجميد أموال المعنيين ومنعهم من السفر إلى أراضي الدول الأوروبية».