دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو روسيا وتركيا للسماح لليبيا بأن تحل أزمتها بمفردها، وحذّر في حديث لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية نشرته اليوم (الجمعة)، من أن تدخل جهات خارجية سيفاقم الوضع في البلاد الغارقة في الفوضى والحرب منذ سنوات.وقال بومبيو إن للدول الأوروبية دوراً أساسياً في دعم عملية السلام بالشرق الأوسط، وكبح إيران وتصرفاتها المزعزعة للاستقرار. وأضاف: أعتقد أن للزعماء الأوروبيين دوراً إستراتيجياً في كبح ونبذ إيران التي لا تزال تمثل أكبر قوة لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. واعتبر أن أوروبا لديها دور أساسي في دعم عملية صنع السلام بالشرق الأوسط بعد اتفاق أبراهام من أجل وقف النفوذ الإيراني في المنطقة.وأعرب الوزير الأمريكي عن أمله في أن ينضم الفلسطينيون إلى الولايات المتحدة ويلتزموا بمفاوضات جادة مع إسرائيل.وحول المطلوب من السلطة الفلسطينية التي تعتبر الاتفاقات باطلة، قال بومبيو: «يجب أن يلتزم الفلسطينيون بالحوار».