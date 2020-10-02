توالت ردود الأفعال العالمية حول إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزوجته إصابتهما بفايروس كورونا، الجمعة، وذلك قبل شهر واحد فقط من الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر.

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تغريدة: «أحر تمنياتي للرئيس دونالد ترمب والسيدة الأولى بالشفاء التام والعاجل».

وتمنى الكرملين على لسان المتحدث باسمه ديميتري بيسكوف، للرئيس الأمريكي الشفاء العاجل، بعد تشخيص إصابته بالفايروس.

كذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة على «تويتر»: «مثل ملايين الإسرائيليين، أنا وسارة نفكر في الرئيس ترمب والسيدة الأولى ميلانيا ونتمنى لأصدقائنا الشفاء التام والسريع».

من جانبه تمنى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي كان أول زعيم عالمي يدخل للمستشفى بعد إصابته بكوفيد-19، الشفاء العاجل لترمب وزوجته، وقال على تويتر: «أفضل تمنياتي للرئيس ترمب والسيدة الأولى...أتمنى لهما الشفاء العاجل من فايروس كورونا».

وبدوره قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في تغريدة على تويتر: «أنا وكارين نرسل حبنا لصديقينا العزيزين الرئيس دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا. ننضم إلى الملايين في جميع أنحاء أمريكا في الدعاء من أجل شفائهما الكامل والعاجل».