تأثرت أسعار النفط والأسهم سلباً بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، إصابته بفايروس كورونا.

وواصلت أسعار النفط خسائرها التي زادت عن 3% الجمعة بعد أن قال الرئيس الأمريكي إنه أُصيب بكوفيد-19، في ظل مخاوف قائمة بشأن الطلب.

وهبط خام برنت بفعل نبأ إصابة ترمب وتراجع 1.47 سنت أو ما يعادل 3.6% إلى 39.4 دولار للبرميل بحلول الساعة 6:15 بتوقيت غرينتش.

كذلك تراجع الخام الأمريكي 1.40 دولار أو ما يعادل 3.6% إلى 37.32 دولار.

ويتجه الخام الأمريكي صوب الانخفاض بنحو 6% هذا الأسبوع، بينما يمضي برنت على مسار التراجع بأكثر من 7%، في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي للخامين القياسيين.

وتراجعت أسعار الأسهم في السوق الآجلة الأمريكية بعد إعلان إصابة ترمب بكوفيد-19، إذ هبط مؤشر داو جونز 1.7%، وتراجع ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.6%.

ومن المتوقع أن تشهد البورصات الأوروبية تراجعاً أيضاً، وعلّق وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا على نبأ إصابة ترمب بكورونا قائلاً: «إن له تأثيراً كبيراً على الأسواق المالية».

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1%، ونزل المؤشر داكس الألماني والمؤشر كاك 40 الفرنسي 1.3%.