أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفايروس كورونا، بعد ساعات قليلة على تأكيده إصابة مستشارته هوب هيكس.

وأعلن في تغريدة على حسابه على تويتر، أن نتيجة الفحص الذي خضع له وزوجته، أتت إيجابية، مضيفاً أنه بدأ في الحال بإجراءات العلاج. وشدد في تغريدة عبر حسابه في تويتر على أنهما سيتخطيان تلك المرحلة معاً، ويتغلبان على الوباء.

بدوره، أعلن طبيب ترمب في بيان، أن الرئيس وميلانيا بصحة جيدة، وأنهما سيبقيان في مقر إقامتهما في البيت الأبيض، تحت إشراف طبي.

وأوضح أن الرئيس سيواصل مهمات عمله من مقر إقامته، متعهداً بنشر أي مستجدات حول وضعه الصحي لاحقاً.

وأعلن البيت الأبيض، إلغاء مهرجان انتخابي كان مخططاً له اليوم في فلوريدا إثر إصابة ترمب بكوفيد-19.

وكان ترمب أعلن سابقاً، أنه سيخضع والسيدة الأولى للعزل الصحي، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقتٍ يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يوماً، وذلك بعد تأكيد إصابة مستشارته بالفايروس.

ومتحدثاً عن هيكس قال ترمب في وقت مبكر اليوم: «هوب التي عملت بجد وكد طويلاً دون أن تأخذ حتى قسطاً من الراحة، تأكدت إصابتها بكوفيد 19، إنه لأمر فظيع!».