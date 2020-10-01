أفادت «الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام» في خبر اليوم (الخميس) بأنه، «في إطار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، أصدر المحقق العدلي في الملف القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف غيابيتين بحق مالك السفينة التي نقلت مواد نيترات الأمونيوم إلى لبنان، وقبطان السفينة من (الجنسية الروسية)، وأحال الأوراق إلى النيابة العامة التمييزية التي طلبت من الإنتربول إصدار تعميم دولي للقبض عليهما».



ولفتت الوكالة إلى أن وفداً قضائياً وأمنياً لبنانياً كان قد توجه إلى قبرص للقاء مالك السفينة حيث مقر إقامته، مع الإشارة إلى أن السلطات القبرصية سبق أن سجلت ودونت إفادته بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.