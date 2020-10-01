تابع أكثر من 73 مليون شخص المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومنافسه في البيت الأبيض جو بايدن. حسب ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.



وأضافت أن الكثيرين توقعوا أن يتجاوز هذا الرقم عدد الذين تابعوا المواجهة التي جرت بين ترمب وهيلاري كلينتون عام 2016.



وأشارت بأن مشاهدة المناظرة كانت أقل بنسبة 13٪ عن المناظرة الرئاسية الأولى لدورة الانتخابات لعام 2016، والتي حطمت الارقام القياسية وجذبت أكثر من 84 مليون مشاهد لمتابعة ترمب وهو يواجه وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.



وأوضحت أنه يمكن أن يكون هذا الرقم أكبر بكثير حيث إن الإحصاءات تشمل عدد الأشخاص الذين شاهدوا المناظرة على التلفزيون وكذلك من خلال تطبيقات البث على أجهزة التلفزيون المتصلة بالإنترنت، والمعروفة باسم أجهزة التلفزيون الذكية فقط. وبينت الصحيفة صعوبة رصد عدد المشاهدين الرقميين، الذين شاهدوا النقاش على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.



وأشارت الصحيفة إلى أن ثماني قنوات رئيسية في الولايات المتحدة نقلت أول مبارزة سياسية في وقت الذروة بين متنافسين في البيت الأبيض. وقامت العديد من وسائل الإعلام الأخرى ببث النقاش على موقع يوتيوب.