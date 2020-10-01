استهدف محتجون إيرانيون أمس (الأربعاء) محكمة النظام في شرق طهران رداً على أحكام بهدم منازل سكان منطقة خاوران.وذكر المجلس الوطني للمقاومة أن شباب الانتفاضة استهدفوا محكمة النظام في شرق طهران، وأشعلوا النار في مدخلها وذلك بعد إصدارها حكماً بهدم المنازل في خاوران من قبل قاضي المحكمة ميثم ياري، المعيّن قاضياً في ديسمبر 2019 من قبل رئيس قضاء الملالي إبراهيم رئيسي.وأشار المجلس إلى أن القوات القمعية في المنطقة بناء على تلك الأحكام اللاإنسانية، اقتحمت ودمرت المنازل وشردت الكثير من الناس ما دفع العائلات التي نزحت وشردت لاستهداف محكمة نظام الملالي في خاوران.