أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء) مقتل أول مسلح سوري بالرصاص من المليشيا الموالية لتركيا في المعارك المندلعة بين أرمينيا وأذربيجان والتي أعلنت أنقرة دعمها للأخيرة صراحة في الصراع. وقال المرصد: وردت معلومات للمرصد السوري تفيد بإقحام المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في معارك أذربيجان، بعد أن كان من المفترض أن تكون مهمتهم فقط حماية حقول النفط هناك. وأضاف أن عدد المرتزقة السوريين الموجودين في أذربيجان حتى اللحظة بلغ 320 مسلحا من حملة الجنسية السورية، وجرى نقلهم من قبل شركات أمنية تركية.وكشفت مصادر المرصد أن المسلحين الذين وصلوا إلى أذربيجان غالبيتهم الساحقة من المكون التركماني في سورية، وذهبوا هناك بذريعة القضية القومية.واتهمت أرمينيا تركيا بإرسال آلاف المرتزقة السوريين إلى أذربيجان لدعمها في النزاع على إقليم ناغورني كاراباخ.