أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موقف بلاده الإستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية، والهادف إلى استعادة الاستقرار والأمن، ودعوة كافة الأطراف الليبية إلى التفاعل الإيجابي البناء في المسارات المختلفة المنبثقة من قمة برلين وإعلان القاهرة.

وشدد السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه (الثلاثاء)، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري، باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية، من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن الاتصال استعرض وجهات النظر حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.

فيما أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن دعمه للجهود المصرية الملموسة والمقدرة لتسوية الأزمة الليبية، وتوافق الجانبين بشأن استمرار التشاور والتنسيق المشترك في هذا الصدد.

وعلى صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط، تم التوافق على أهمية دفع العمل الدولي الجماعي في هذه المرحلة نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.