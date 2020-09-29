نعت جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم (الثلاثاء)، معلنة حالة الحداد لمدة 3 أيام.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان: «فقدت الأمة العربية والإسلامية زعيماً عظيماً من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها».

ونوه البيان بالمواقف الأخوية للشيخ صباح، وببصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، مؤكدا أنه كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء.

وأشار المتحدث الرئاسي المصري إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء مصر لمدة 3 أيام، ابتداء من اليوم.