نعت كل من مصر والإمارات العربية المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي أعلن الديوان الأميري وفاته.وكان التلفزيون الكويتي قد قطع في وقت سابق برامجه المعتادة، ليذيع آيات من القرآن. وكان الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاماً) قد دخل مستشفى بالولايات المتحدة في يوليو للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في الشهر نفسه.