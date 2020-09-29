تنظر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في فرض عقوبات جديدة على طهران لفصل الاقتصاد الإيراني عن العالم الخارجي، مع بعض الاستثناءات، وذلك عبر استهداف أكثر من 10 بنوك وحظر القطاع المالي بأكمله.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن 3 مصادر مطلعة على الأمر، فإن العقوبات المقترحة ستؤدي فعليا إلى عزل إيران التي شهد اقتصادها تدهورا بفعل خسارة مبيعات النفط ومعظم التجارة الأخرى بسبب القيود الأمريكية الحالية عن النظام المالي العالمي، ما يؤدي إلى قطع الروابط القانونية القليلة المتبقية لديها وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة.

وفرضت واشنطن أخيراً، سلسلة من العقوبات على مسؤولين وكيانات في إيران، قالت إنها ذات صلة بعمليات تخصيب اليورانيوم وكذلك بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.