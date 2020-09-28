حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أن «هناك جهات مشبوهة» -لم يعلن عنها- تؤجج الوضع وتعرض الأمن السلمي للخطر. وقال الصدر على «تويتر» اليوم (الإثنين): «أنصح الجميع بالاحتكام إلى العقل والشرع وحب الوطن قبل الإقدام على أي أمر يجر البلاد إلى الحرب الأهلية أو صدام شيعي شيعي أو طائفي».فيما شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على جميع الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف جهودها الاستخبارية في المرحلة الراهنة. وأكد في تصريح اليوم، عدم السماح «لهذه العصابات» بأن تصول وتجول وتعبث بالأمن دون أن تنال جزاءها العادل.وشهد اليوم سقوط 7 قتلى وإصابات حرجة في قصف صاروخي قرب مطار بغداد، كما سقط صاروخ كاتيوشا على منزل قرب المطار.وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون التي تستهدف الوجود الأمريكي في العراق، بما في ذلك السفارة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين.من جهته، أوضح النائب العراقي ظافر العاني أن «الأسلحة الدقيقة التي قالت الفصائل إنها وصلتها أخيرا، قد وجهتها اليوم ولكن إلى مطار بغداد وقتلت عائلة وأطفالا».وكان زعيم مليشيا النجباء في العراق أكرم الكعبي أعلن (الأحد)، في رسالة تهديد للسفارة الأمريكية في بغداد، أن أسلحة دقيقة دخلت الخدمة.