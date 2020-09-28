كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن واشنطن تخطط لنقل وسائلها الحربية من أكبر قاعدة خارجية لها في إنجرليك التركية إلى جزيرة كريت اليونانية، في خطوة وصفتها بأنها ستكن بمثابة «عقاب» للرئيس التركي رجب أردوغان على تصرفاته الأخيرة.وأفادت «التايمز» أنه من بين الملفات التي يحملها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته لليونان هذا الأسبوع، مراجعة مقترحات تنص على نقل وسائل أمريكية حربية رئيسية من قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا إلى جزيرة كريت اليونانية، مؤكدة أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعزيز وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط. وقالت إن زيارة بومبيو لأثينا تمثل علامة على نفاد صبر واشنطن من استفزازات أردوغان المتكررة، وأبرزها إصراره على شراء أنظمة «إس-400» الروسية المضادة للطائرات، بالرغم من المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة وحلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي.يذكر أن «إنجرليك» التي أقيمت في ذروة الحرب الباردة بالقرب من الحدود التركية مع سورية تمثل قاعدة حيوية ومهمة للمصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وقد تم استخدامها كنقطة انطلاق للضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سورية والعراق.