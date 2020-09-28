أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم (الاثنين) مقتل اثنين من المطلوبين أمنيا أثناء اختبائهما في إحدى الشقق السكنية في محافظة القليوبية شمال القاهرة.وأفادت «الداخلية» في بيانها بأن العنصرين ضمن عناصر الخلية الإرهابية التي وجهت لها الأجهزة الأمنية ضربة استباقية خلال شهر أبريل الماضي قبل تنفيذهم عمليات إرهابية.وجرت المداهمة بعد ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية، واتخاذها وكرا للإعداد والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة القادمة.وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة الداخلية ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين.وأضافت أنه تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مقتل 7 عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 أسلحة خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة. وأسفرت المواجهات عن مقتل المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة خلال مداهمة بمنطقة الأميرية بالقاهرة.