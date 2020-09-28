في تأكيد جديد على محاربة مليشيا الحوثي للتعليم وحرصها على نشر الجهل والفقر والبطالة، هدد الانقلاب اليوم (الإثنين) المدارس الأهلية الاستثمارية في اليمن بالإغلاق، بعد عدة أيام من خصخصة عدد من المدارس الحكومية المجانية وتسليمها لقياداته.وأظهرت وثائق اطلعت عليها «عكاظ» تهديد مليشيا الحوثي لـ 45 مدرسة أهلية في العاصمة صنعاء بالإغلاق، مطالبة إياها بتوريد مبالغ مالية باهظة تحت ذريعة تسديد المخالفات والاختلالات الجوهرية قبل بدء العام الدراسي الجديد.وهددت المليشيا في الخطابات التي أصدرها قطاع التعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم الخاضعة للحوثيين في صنعاء بالإغلاق في حال لم تسدد سريعاً الأموال المطلوبة وعدم تعميد أو قبول أي وثيقة تصدر عن هذه المدارس.من جانبها، طالبت رابطة أمهات المختطفين اليوم، المجتمع الدولي الاستمرار بالضغط على الأطراف اليمنية للإسراع في تنفيذ اتفاقي سويسرا والسويد وإطلاق كل المختطفين والمعتقلين والمخفيين، مشددة على ضرورة الفصل بين المختطفين المدنيين، والأسرى المقاتلين وعدم إقحام المختطفين والمعتقلين المدنيين في المقايضات السياسية والعسكرية.ودعت الرابطة إلى ضرورة التعويض الكامل للمختطفين ومحاسبة مرتكبي الاختطافات والاعتقالات وجرائم التعذيب، وتقديم برامج دعم نفسي للمفرج عنهم.في غضون ذلك، أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم، مقتل 7 حوثيين وجرح 16 آخر في معارك بمديرية قعطبة في محافظة الضالع.