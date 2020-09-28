حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من مخاطر ما يحاك بالبلاد خصوصا مخططات نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار. ودعا خلال افتتاحه عددا من المشاريع الجديدة في قطاع البترول بمسطرد قرب القاهرة أمس (الأحد) المواطنين إلى بذل مزيد من الجهد والعمل، مُطالبًا إياهم بالوعي. وشدد السيسي على أنه لا أحد يستطيع خداع المواطنين، مؤكدا أن مسار الإصلاح والتنمية مستمر. ولفت إلى أن هناك من يريدون إشعال الوضع واستغلال المواقف الصعبة التي اتخذتها الدولة، مضيفًا: كان هناك حلان للإصلاح إما أن نتحرك وإما أن نصمت. وأكد أن «الشعب والدولة حاجة واحدة»، متابعًا: «أنا راهنت على وعي المصريين منذ اللحظة الأولى»، وكسبنا الرهان لأننا نصلح الأرض.