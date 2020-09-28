أمهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء لبنان «فرصة أخيرة» للوفاء بتعهداتهم، على أن يتم تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 4 إلى 6 أسابيع، مؤكدا أن المرحلة الجديدة ليست خطيرة على لبنان فقط، بل على المنطقة بأكملها.

ووجه الرئيس الفرنسي حديثه للشعب اللبناني، قائلا: «أشعر بالعار تجاه مسؤوليكم وقادتكم». وأضاف أنه لا يعتقد بأن فرض العقوبات سيكون مفيدا في هذه المرحلة، لكنه قد يفكر في ذلك في مرحلة لاحقة بالتشاور مع آخرين.

وأكد الرئيس الفرنسي أنه لن يتخلى عن مبادرته لإنقاذ لبنان من الانهيار، لكنه قال إنه «يخجل» من زعماء البلاد وسيزيد الضغط عليهم لتغيير المسار.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن حركة أمل وحزب الله سبب تعثر تشكيل الحكومة، لافتا إلى رفضهما تقديم تنازلات. ولفت إلى أن المؤسسات اللبنانية لا يمكن أن تكون غير فاعلة، موضحا أن المخاطر بالنسبة للبنان كبيرة.

وتابع الرئيس الفرنسي: مساعدتنا للشعب اللبناني لن تمر عبر جهات حكومية، وحزب الله لا يمكن أن يستمر كمليشيات مسلحة وحزب سياسي، كما أن حزب الله يجب أن ينهي دوره العسكري في سورية، مستطردا: مسؤولون في لبنان فضلوا مصلحتهم على مصلحة البلد.