مع بداية العد التنازلي للانتخابات الأمريكية تتجه الأنظار نحو البيت الأبيض، مع تدفق الأسئلة حول من يجلس على الكرسي الساخن وفي البال فترة رئاسية ساخنة للرئيس ترمب حفل بها الطقس السياسي والاقتصادي والقضايا الداخلية الشائكة، ليست آخرها جائحة كورونا التي أدخلت العالم كله في نفق ضيق في آخره ضوء خافت يمنح بصيصا من الأمل بكشف لقاح ينهي أخطر وباء واجهته البشرية على مدى تاريخها.يتوقع في الأسابيع القليلة القادمة اندلاع معارك طاحنة بين الرئيس دونالد ترمب ومنافسه المرشح الرئاسي جو بايدن. فالأول يسعى لتثبيت قدميه لفترة أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض، فيما يحاول منافسه الديمقراطي إقناع الناخبين بأنه الاجدر بإدارة البلاد. «عكاظ» تضع القارئ أمام جدول المناظرات الرئاسية والأيام الحاسمة في معركة ترمب - بايدن.‏٢٩ سبتمبر 2020:المناظرة الأولى:ترمب - بايدن (أوهايو)‏٧ أكتوبر :2020مناظرة نائب ترمب؛ مايك بنس، ونائبة بايدن؛ كاميلا هاريس‏١٥ أكتوبر 2020:المناظرة الثانية:ترمب - بايدن (ميامي)‏٢٢ أكتوبر 2020:المناظرة الرئاسية الثالثة:ترمب - بايدن‏ (ناشفيل ـ تينيسي)3 نوفمبر 2020:الانتخاب الشعبي (الفوز هنا غير رسمي)٨ ديسمبر ٢٠٢٠:يوم حسم الخلافات وإلا فالمحكمة العليا تتدخل14 ديسمبر ٢٠٢٠:٥٣٨ مندوبا يصوتون للفائز بالتوافق مع التصويت الشعبي23 ديسمبر ٢٠٢٠:ترسل نتائج تصويت المندوبين إلى الكونغرس‏٣ يناير ٢٠٢١:اجتماع الكونغرس الجديد‏٦ يناير ٢٠٢١:إعلان الفائز بالرئاسة رسميا20 يناير ٢٠٢١:الاحتفال بتنصيب الرئيس