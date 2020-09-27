كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (الأحد)، نحو 65971 حالة انتهاك حوثي ضد الأطفال في اليمن خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 30 أغسطس 2019، مؤكدة مقتل 3888 طفلاً في 17محافظة، بينهم 79 رضيعاً.وأعلنت الشبكة أن فريقها وثق مقتل 656 طفلاً وطفلة في القصف المدفعي للمليشيا على الأحياء السكنية، و291 طفلاً نتيجة للقنص منهم 283 طفلاً بسبب الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيا و476 طفلاً نتيجة طلق ناري مباشر، و412 طفلاً نتيجة الحصار الذي تفرضه وانعدام الأوكسجين والدواء وإغلاق المستشفيات والمرافق الصحية.ولفتت إلى أن فريقها وثق 12 حالة إعدام ميدانية نفذتها المليشيا بحق الأطفال فيما وثق الفريق اغتيال 7 أطفال ودهس 22 آخرين، و8 أطفال توفوا تحت التعذيب في سجون الحوثي، مبينة أن 1721 طفلاً قتلوا أثناء مشاركتهم في النزاع المسلح بعد تجنيدهم من قبل المليشيا والزج بهم في جبهات القتال.وتصدرت محافظة تعز قائمة الضحايا بمعدل 896 قتيلاً من الأطفال تلتها حجة بـ 398 ثم عمران بعدد 377 طفلاً ثم الحديدة بـ 362 طفلاً ثم عدن بـ 276، وصنعاء بـ 258 طفلاً وبعدها صعدة بـ 249 طفلاً، وأخيراً الضالع بـ 203 أطفال قتلى.ووثق الفريق 5357 إصابة بحق الأطفال في 19 محافظة من أصل 22 بينهم 157 طفلاً وطفلة رضيعاً، كما رصد الفريق الميداني إصابة 317 طفلاً نتيجة أعمال القنص، ووثق 456 حالة إصابة نتيجة زراعة الألغام الأرضية.وأكد أن 321 طفلاً أصيب بإعاقة دائمة منهم 164 نتيجة المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية، و157 طفلاً بسبب زراعة الألغام.وفي ما يتعلق بالاعتقالات بحق الأطفال، أوضحت الشبكة أن فريقها رصد 456 حالة اعتقال واختطاف خاصة بالأطفال توزعت على 16 محافظة، كما سجلت عملية تهجير وتشريد بعدد 43608 أطفال. ولفت الفريق إلى أنه رصد 12341 طفلاً لا تتجاوز أعمارهم 14عاماً جندتهم مليشيا الحوثي، مؤكداً أن عملية التجنيد مستمرة فيما يفرض الحوثيون على بعض القبائل التجنيد بالإكراه والإجبار.