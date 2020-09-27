أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم (الأحد)، توصل الأطراف اليمنية في جنيف لإطلاق سراح 1081 أسيراً من الطرفين، داعياً إلى تطبيق الاتفاق والإفراج عن الأسرى فورا.وقال غريفيث في مؤتمر صحفي: «يجب أن نضمن تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بأسرع وقت ممكن»، مؤكداً أن الأمم المتحدة مهتمة باستقرار اليمن والتوصل إلى حل دائم. ووصف الاتفاق بأنه إنجاز مهم في قضية تبادل الأسرى.يذكر أن الأطراف اليمنية كانت قد توصلت إلى اتفاق مماثل بتبادل 1420 أسير في العاصمة الأردنية عمان في فبراير الماضي لكن مليشيا الحوثي وضعت العراقيل أمام تنفيذه.من جهته، أعرب الصليب الأحمر الدولي عن أمله في إنجاز المزيد من الاتفاقات قريبا باليمن، مؤكداً أنه ليس طرفا في العملية السياسية.وكان مصدر في لجنة شؤون الأسرى المنبثقة عن اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية الشرعية، أعلن عن اتفاق توصلت إليه جميع الأطراف برعاية من مكتب المبعوث الأممي على تبادل الإفراج عن 1081 أسيرا ومعتقلا من الطرفين بواقع 681 أسيرا حوثيا مقابل 400 أسير من الشرعية والتحالف لدى الحوثيين.