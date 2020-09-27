أصيب وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل بفايروس كورونا. وقال المكتب الإعلامي لصهر الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر الإعلامي في بيان اليوم (الأحد): «اكتشف النائب جبران باسيل أنه مصاب بكورونا، وقد استكمل الفحوصات اللازمة بعد ليتبيّن أن حجم الإصابة لا يزال منخفضًا». وأضاف: «لقد أراد النائب باسيل إصدار هذا البيان لإبلاغ كل من خالطهم أخيرا، إذ لا يمكن الاتصال بهم فردياً، وللاعتذار منهم أيضاً لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك». وأعلن البيان أنه سيحجر نفسه لحين يتغلّب على الفايروس، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية المتوافرة.ودعا اللبنانيين إلى الالتزام بوسائل الحماية ‏والعلاج من كورونا وأخذ الأمر على محمل الجدّ، ‏لما لهذا الفايروس من قدرة فتّاكة ‏على ضرب المجتمع وشلّه.