في إطار متابعتها لتوقيف الخلايا النائمة ومحاربة الإرهاب من خلال العمليات الاستباقية، نفذت عناصر من فرع الحماية والتدخل في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي سلسلة مداهمات في محلة الفرض ومحلة الهيشة في منطقة وادي خالد، شمال لبنان.

وفي التفاصيل، فقد انقسمت القوة الضاربة المكلفة بالمداهمة إلى قسمين: مجموعة لمداهمة منزل وجود الإرهابيين في محلة الفرض، أما المجموعة الثانية فهي لمداهمة منزل توجد فيه مجموعة أخرى من الإرهابيين في محلة الهيشة في وادي خالد - عكار.

وأثناء تنفيذ المداهمة في المنطقة المذكورة، تعرضت المجموعتين لإطلاق نار كثيف وقذائف الـ«آر بي جي»، إذ ردّت عناصر القوة الضاربة على مصادر إطلاق النيران، مما استدعى تدخل قوة من الجيش اللبناني وفوج المغاوير المنتشرة في وادي خالد، إذ عملوا على تطويق أماكن وجود الإرهابيين لتوقيفهم، في حين لم يعلن وقوع إصابات في صفوف العسكريين.

فيما تمكنت القوة الضاربة من قتل 13 إرهابيا واعتقال 15 شخصا، إضافة إلى هروب عنصرين من المجموعة الإرهابية، فيما تعمل عناصر القوة الضاربة على تمشيط المنطقة تمهيدا لتوقيفهم.

ولا يزال الجيش اللبناني ومخابرات الجيش ينفذان انتشارا واسعا ويعملان على تسكير جميع الطرقات في وادي خالد ومنع السيارات والتجول داخل المنطقة، إضافة إلى سلسلة مداهمات يقومان بها في المنطقة لتوقيف أشخاص مرتبطين بهذه الخلية الإرهابية.