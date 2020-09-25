عادت مجدداً عمليات الاقتتال والمواجهات بين مليشيا حكومة الوفاق، ونشبت في منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس معركة مسلحة، اليوم (الجمعة)، بين «مليشيات الضمان وأسود تاجوراء»،، وهو ما يؤكد عمق التوترات بين هذه المليشيات وعودة الانشقاقات بين قوات الوفاق، في وقت تحدثت معلومات بأن وزير الدفاع في الوفاق أصدر قراراً بحل الكتيبتين بعد اندلاع الاشتباكات بينهما.وقالت مصادر موثوقة، إن اشتباكات مسلحة وتبادلاً لإطلاق النار بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وحتى بالدبابات، هزّت منطقة آهلة بالسكان بمنطقة بئر الأسطى بمدينة تاجوراء الواقعة شرق طرابلس، ما تسبّب في إغلاق الشوارع الرئيسية، على خلفية مقتل أحد عناصر «الضمان» من قبل مجموعة تابعة لمليشيا «أسود تاجوراء». وكشفت وسائل إعلام محلية، سقوط 4 قتلى خلال المعارك العنيفة التي لا تزال متواصلة بينهم قيادي في مليشيا «أسود تاجوراء». وتحتضن تاجوراء مليشيا عدة موالية للوفاق، أكبرها مليشيا «الضمان» التي تعد أقوى مليشيات طرابلس وأعنفها.