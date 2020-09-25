أصيب 4 أشخاص بينهم اثنان في حال خطرة، في هجوم إرهابي اليوم (الجمعة)، في الدائرة 11 قرب المقر السابق لأسبوعية «شارلي إيبدو»، التي نشرت الشهر الماضي رسومات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأفادت تقارير أمنية بأن شخصاً طعن 4 أشخاص في ظروف ما زالت غير معروفة بالقرب من المقر السابق للصحيفة.تزامن الهجوم مع جلسات المحاكمة التي تطال المتهمين في قضية الاعتداءات التي استهدفت شارلي ايبدو في يناير 2015.. وأوضحت المصادر، أن الشرطة الفرنسية أوقفت مشتبهاً به في الحادثة في حي أوبرا الباستيل في باريس.وضربت الشرطة الفرنسية طوقاً أمنياً حول المقر السابق للصحيفة بعد الاشتباه بعبوة ناسفة. وتبحث عن شخصين مشتبه بارتكابهما عملية الطعن، في وقت أغلقت دور الحضانة والمسنين والمدارس، في محيط مكان الاعتداء، أبوابها.وانضم رئيس الوزراء الفرنسي إلى خلية الأزمة بالداخلية بعد الحادثة، وقال إن «هجوم باريس وقع بسلاح ناري قرب المقر السابق لصحيفة شارلي إبدو».