ركز اجتماع خماسي عقد في العاصمة الأردنية عمان اليوم (الخميس) على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتبعاته، ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين. شارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا وممثلة الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان: «لا بديل عن حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي». وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن اتفاقات السلام الأخيرة مهمة جدا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، «نحن مصممون على تحقيق الاستقرار الإقليمي». واعتبر أن «تعليق إسرائيل لضم أراض فلسطينية يجب أن يتحول لقرار نهائي». وأكد أن اتفاقات السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل تحقق الاستقرار.

ورحب وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس باتفاقات السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل. وقال: «بالإمكان توظيف اتفاقات السلام لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي».

بدوره، اعتبر وزير خارجية مصر سامح شكري أن اتفاقيات السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل خطوة مهمة، مؤكداً أهمية التوصل لحل شامل يلبي مطالب الشعب الفلسطيني. وقال: «يجب استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي يكمن بإقامة دولة فلسطينية». وشدد على ضرورة استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

من جهته، أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أهمية حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال: «السلام الشامل خيار إستراتيجي للجميع. والجميع متفق على حل الدولتين كأساس للسلام في المنطقة».

وأفادت وزارة الخارجية الأردنية بأن الاجتماع هو الثالث من نوعه، إذ عُقد الأول في ميونيخ في شهر فبراير 2020، والثاني في يوليو 2020، عبر آلية الاتصال المرئي.