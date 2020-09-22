طلبت المحكمة العسكرية اليمنية في مأرب اليوم (الثلاثاء)، بالقبض القهري على 175 من قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية في الداخل والخارج، وكلفت جميع السلطات الأمنية والضبطية وشرطة الإنتربول الدولي بتنفيذ ذلك وفق الإجراءات المتبعة. وقضى منطوق الحكم في الجلسة العلنية أيضاً بحجز ممتلكات المتهمين حجزا تحفظيا وعدم التصرف فيها وفقاً لقانون العقوبات الجزائية.وعقدت الجلسة برئاسة القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة العسكرية وحضور المدعي العام العسكري الدكتور عبدالله الحاضري، وحضور هيئة الدفاع عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، وحضور أولياء الدم، ومحاميهم من المدعين بالحقوق الشخصية والمدنية.وكان المدعي العام العسكري طالب بحجز ممتلكات المتهمين حجزا تحفظيا وحجز ممتلكات الحركة الحوثية في الداخل والخارج.