أعلن المكتب الإعلامي في السفارة الإيرانية في أنقرة، إلغاء زيارة وزير خارجية نظام الملالي جواد ظريف إلى تركيا، والتي كانت مقررة اليوم (الثلاثاء). وقال المكتب الإعلامي: «تم إلغاء زيارة وزير الخارجية التي كانت مقررة اليوم إلى إسطنبول لعقد لقاء ثلاثي مع نظيريه التركي والقطري، ولم يحدد موعداً جديداً للزيارة».وكانت وسائل إعلام ذكرت أن الظريف سيصل إلى تركيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها بنظيريه التركي مولود تشاووش أوغلو والقطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.من جهة أخرى، نفت السفارة القطرية في أنقرة علمها بوجود لقاء ثلاثي تركي قطري إيراني يخطط لعقده في تركيا، نافية في الوقت ذاته وجود زيارة مجدولة لوزير خارجية قطر إلى تركيا في هذا التوقيت.ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن مكتب الإعلام في السفارة القطرية بأنقرة، اليوم (الثلاثاء)، تعليقاً على أنباء عقد اللقاء الثلاثي، قوله: «لم تصلنا أي معلومات رسمية حول زيارة وزير خارجيتنا إلى تركيا، أو عقد اجتماع ثلاثي مع نظيريه التركي والإيراني».