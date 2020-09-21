كشفت صحيفة «واشنطن فري بايكون» الأمريكية اليوم (الاثنين) أن إيران تطور بهدوء برنامج فضاء عسكريا خطيرا. وأضافت أنها شرعت في بناء برنامجها الفضائي بسرية تامة بعيدة عن أعين الرقابة الدولية.

وأكد خبراء أمنيون للصحيفة أن التقدم السريع لإيران في تطوير برامجها الفضائية المدنية والعسكرية يمثل مصدر قلق حقيقي وخطراً على الأمن الدولي.

وأضافت الصحيفة أن إيران أطلقت في أبريل الماضي أول قمر صناعي عسكري لها في المدار، الذي أشارت إليه «البنتاغون» كمثال على السلوك العدواني لإيران.

وأشار الخبراء إلى أن برنامج الفضاء الإيراني هو لبنة بناء أساسية تسعى من خلالها لإنشاء ترسانة صواريخ نووية بعيدة النطاق.

وطالب الخبراء الأمنيون المجتمع الدولي بكبح الطموح الإيراني الفضائي قبل فوات الأوان الذي من شأنه أن يمثل تهديدا حقيقيا للاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.