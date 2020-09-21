حكم القضاء البلغاري بعقوبة المؤبد بِحق عُنصرين من «حزب الله» متهمَين بالضلوع في تفجير حافلة ركاب إسرائيلية عام 2012 في بلغاريا.وأفاد تقرير لمجلة «نيوزويك» اليوم (الإثنين)، أن تحقيق الحكومة البلغارية أورد أدلة قاطعة على أن «حزب الله» قدم دعماً لوجستياً ومالياً للمتهمين، وأنه تم استخدام مادة نترات الأمونيوم في الهجوم.وبعد 8 سنوات من انفجار مطار سارافافو الذي استهدف حافلة سياحية، جرت اليوم محاكمة المتورطين غيابياً، وهما عنصرا «حزب الله»؛ ميلاد فرح، وحسن الحاج حسن.وبحسب المحققين، «فإن المواد المستخدمة في الهجوم ارتبطت بقنابل خزنها حزب الله في قبرص، وكان مكونها الأساسي نترات الأمونيوم. وهي أيضا نفس المواد التي استخدمتها المليشيات في تفجير عام 1994 في الأرجنتين أودى بحياة 85 فرداً».ويختلف موقف صوفيا عن باقي دول الاتحاد الأوروبي، ففي وقت وضعت بالفعل آلية لتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ترى دول أوروبية من ضمنها فرنسا أن حظر «حزب الله» من شأنه زعزعة استقرار لبنان وتقويض فرص التواصل الدبلوماسي مع حكومته.