حذر وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي، من احتمالات تسلل خلايا جماعة الإخوان النائمة إلى البرلمان القادم بطرح كوادر غير معروفة بانتمائها المباشر للتنظيم للمنافسة في الانتخابات في ظل استمرار محاولاتهم وتهديدهم أمن واستقرار البلاد.وكشف العرابي في تصريح لـ«عكاظ»، أن الجماعة الإرهابية رصدت أموالا طائلة لاختراق المجلس النيابي المرتقب بغرفتيه النواب والشيوخ. وطالب المواطنين بضرورة التدقيق في اختيار ممثليهم ممن يدعمون الدولة المصرية، في ظل الظروف التي تمر بها مصر والمنطقة العربية، والحذر من بعض العناصر الموالية للجماعة الإرهابية، التي تحاول في كل انتخابات نيابية أو نقابية التسلل مرة أخرى للحياة السياسية، تحت غطاءات مختلفة للعمل في الخفاء، ودس سمومها للوصول إلى مآربها التخريبية.ولفت العرابي إلى أن التنظيم الإرهابي عاش أغلب تاريخه في الظلام، مضيفاً أن اختراق الأحزاب والقوى السياسية هي لعبة جماعة الإخوان منذ تأسيسها وحتى بعد أن ثار المصريون عليها وطردوها من الحكم، وأصبح من المستحيل أن يعودوا للشارع مرة أخرى، إلا أنها تحاول زرع عناصر لها داخل عدد من القوى السياسية.