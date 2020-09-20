على رأس وفد رفيع المستوى وعدد من الخبراء والمختصين في قضايا التفاوض، يتوجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم (الأحد) إلى الإمارات. وقال المجلس الانتقالي في بيان، إن البرهان سيجري خلال الزيارة التي تستغرق يومين محادثات مشتركة مع القيادة الإماراتية، متعلقة بالقضايا الإقليمية المرتبطة بالشأن السوداني.وأضاف أن الوفد الوزاري المرافق للبرهان سينخرط في تفاوض مباشر مع فريق من الإدارة الأمريكية موجود في الإمارات حول رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم الفترة الانتقالية، وإعفاء الديون الأمريكية على السودان، وحث باقي الدول الصديقة على اتخاذ خطوات جادة في إعفاء الديون.وأوضح أن زيارة الوفد الحكومي إلى الإمارات تأخذ مسارين، الأول مع القيادة الإماراتية ويقوده رئيس مجلس السيادة، فيما يقود المسار الثاني وزير العدل نصرالدين عبدالباري مع فريق الإدارة الأمريكية.وكان وزير الخارجية مايك بومبيو، دعا الكونغرس إلى تمرير اتفاق رفع السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب بأسرع وقت ممكن.وأكد بومبيو في رسالته على ضرورة تمرير الاتفاق قبل منتصف أكتوبر، على أن يتم دفع التعويضات للضحايا، فور رفع اسم السودان عن اللائحة.فيما أكدت مصادر في الخارجية السودانية أن الإدارة الأمريكية تسعى لحل أي عراقيل محتملة من الكونغرس تحول دون صدور القرار قبل انطلاق الانتخابات الأمريكية نوفمبر القادم.